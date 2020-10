Jugendseite «Pfeffer» – «Wir kommen, und wir gehen. That’s it» Wir werden geboren, und wir sterben. Seraina Mani ist für viele diejenige, die den ersten Strampelanzug auswählt, während Marc Walther etlichen das letzte Kleid anzieht. Meret Schmid

Seraina Mani ist 21 Jahre alt und wohnt in Forst-Längenbühl. Sie bildet sich an der Berner Fachhochschule BFH zur Hebamme aus und startet demnächst ins dritte Jahr. Marc Walther ist 34 Jahre alt und wohnt in Einigen. Er arbeitet seit sieben Jahren bei «Aurora – das andere Bestattungsunternehmen» – und ist stellvertretender Geschäftsführer. Ein Gespräch über den Kreis des Lebens.

Marc Walther begleitet die Menschen auf ihrem letzten Gang, Seraina Mani begrüsst sie auf der Welt. Fotos: PD