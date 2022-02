Interview mit Micheline Calmy-Rey – «Wir können nicht zulassen, dass ein paar starke Männer den Planeten regieren»

Interview mit Micheline Calmy-Rey – «Wir können es nicht zulassen, dass ein paar starke Männer den Planeten regieren» Die Ex-Aussenministerin verteidigt die Schweizer Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat. Sie glaubt, dass der Bundesrat im Ukraine-Konflikt mehr tun könnte, und sieht sogar einen neuen Weg in die EU. Denis von Burg Adrian Schmid

Auch wenn die Internationale heikler wird, sieht Alt-Bundesrätin Michelin Calmy-Rey für die Schweiz nur Vorteile, wenn diese für den UNO-Sicherheitsrat kandidiert. Foto: Fred Merz (Lundi13)

In der Ukraine steigt die Kriegsgefahr von Stunde zu Stunde. Gleichzeitig nehmen in der Schweiz die Zweifel zu, ob es noch richtig ist, einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat anzustreben. Die Kandidatur brachte einst Micheline Calmy-Rey ins Rollen. Für das Interview erreichen wir die Alt-Bundesrätin in ihrer Genfer Wohnung via Videoanruf. Rasch zeigt sich: Wenn es um Weltpolitik geht, zeigt sie die gleiche Leidenschaft wie früher.