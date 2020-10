Konzepthalle 6 in Thun – «Wir können lernen, erfolgreich zu sein» Am 23. Oktober findet in der Konzepthalle 6 die Speakers Night statt – ein Weiterbildungsseminar im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Business.

An der Speakers Night befassen sich die Teilnehmenden unter anderem mit ihrer Einstellung. Foto: PD

An der Speakers Night in der Konzepthalle 6 in Thun teilen Personen wie Marc Hauser, Evelyne Binsack oder Frédéric Mathier ihre eigenen Erfahrungen, positive wie auch negative Ereignisse, die sie auf ihrem Weg begleitet und sie zu den Persönlichkeiten geformt haben, die sie heute sind.

Ausserdem wird GenZ-Experte Yannick Blättler helfen, die Welt der Digital Natives zu verstehen, und Patrick Embacher gibt Tipps zu den Themen Social Media, Branding und Business. «Das Weiterbildungsseminar ist gefüllt mit Inhalten von Verkauf, Onlinemarketing, Auftrittskompetenz, Mindset und Persönlichkeitsentwicklung bis hin zu Führungsverhalten», schreibt die Veranstalterin, die 2019 gegründete Business-Schmiede, in ihrer Mitteilung.

«Wir können lernen, erfolgreich zu sein», lässt sich Geschäftsinhaber und Verkaufstrainer Adrian Lang zitieren. Bereits als Kleinkind lerne man, Erfahrungen zu verbinden und Entscheidungen zu treffen. Mit zunehmendem Alter nähmen zwar die Erfahrungen zu, jedoch nehme die Begeisterungsfähigkeit immer mehr ab. «Genau diese Begeisterungsfähigkeit will ich in meinen Klienten und Zuhörern wecken.»

Die Konzepthalle 6 in Thun biete genügend Raum, um die kantonalen Sicherheits- und Schutzmassnahmen einzuhalten. Weiter können die Ein- und Ausgänge mit genügend Abstand passiert werden, Desinfektionsmittel und Masken sind vor Ort vorhanden.

pd