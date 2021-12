Lysser Gemeindepräsident - «Wir können den Wandel nicht aufhalten»

Welche Stadt liegt Ihnen als Lysser persönlich näher: Bern oder Biel?

Das ist schwierig zu sagen. Ich besuchte in Biel das Seminar und habe deshalb einen guten Bezug zu Biel. Nun bin ich oft in Bern, weil ich Grossrat bin. Bern ist eine wunderschöne Stadt. Aber Biel hat welschen Charme, den See, die Jurahöhen und eine sehr schöne Altstadt. Ich kann wirklich nicht sagen, welche Stadt mir nähersteht.