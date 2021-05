Vandalismus in Unterseen – «Wir kennen die Handschrift» Mittwochnacht wurde das Schülerbad in der Weissenau von Vandalen heimgesucht. Die Gemeindeverantwortlichen wollen die Unholde finden und haben Anzeige erstattet. Bruno Petroni

Gemeinderat Stefan Zurbuchen zeigt die verschmierten und beschädigten Einrichtungen der Toilettenanlage. Foto: Bruno Petroni

In der Nacht auf den Donnerstag hat eine unbekannte Täterschaft beim Unterseener Schülerbad in der Weissenau grosse Schäden angerichtet. Die Wände der öffentlich zugänglichen Toiletten sind verwüstet und ein WC-Spülkasten wurde demoliert. Auch an der Seepromenade wurden Kandelaber, Sitzbänke und Kehrichtbehälter mit Farbe verunstaltet.

«Wir schätzen den Gesamtschaden auf gegen 15’000 Franken», zieht der Vizegemeindepräsident und mit dem Ressort Finanzen und Liegenschaften betraute Gemeinderat Stefan Zurbuchen Bilanz. Bei der Kantonspolizei sei eine Strafverfolgung beantragt worden.

Demolierter Spülkasten in der Toilette des Schülerbades. Foto: Bruno Petroni

Da die Toiletten des Schülerbades sind bis auf weiteres geschlossen. Als Sofortmassnahme organisierte die Einwohnergemeinde am Donnerstagmittag unmittelbar daneben temporär mobile Toiletten.

Gemeinde setzt Belohnung aus

Die Vandalenspuren gleichen denjenigen, die bereits letzten Herbst in der Unterseener Schulhausanlage Steindler hinterlassen wurden – und auch jenen bei der WC-Anlage an der Gurbenstrasse oder beim Holzsteg in der Tschingeley, der im August des letzten Jahres mit Sprayereien beschädigt wurde. «Wir kennen die Handschrift inzwischen und hoffen, die Verursacher bald ausfindig zu machen», sagt Stefan Zurbuchen.

Gesucht werden Augenzeugen, die im Bereich des Schülerbads zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen Feststellungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim nächsten Polizeiposten zu melden. «Wir überlegen uns nun, eine Belohnung auszusetzen für Informationen, die zur Ermittlung der Täterschaft führen», sagt Gemeinderat Stefan Zurbuchen.

Auch an der Seepromenade waren die Unholde aktiv – sie verunstalteten mehrere Sitzbänke. Foto: Bruno Petroni

Jolanda Egger, die Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern, bestätigt den Meldungseingang über die Beschädigungen. «Die entsprechenden Abklärungen sind nun im Gang.»

Gemeindepräsident Jürgen Ritschard, der sich vor Ort einen persönlichen Eindruck vom Schadenausmass verschaffte, beklagt auch «das überhand nehmende Littering auf dem Gemeindegebiet».

