Djokovic-Rauswurf – «Wir hatten gar keine Wahl» US-Open-Referee Soren Friemel erklärt, warum der Weltranglistenerste keine Gnade erfuhr. René Stauffer

Novak Djokovics fataler Wutausbruch.

Es war ein Vorfall, wie er an einem grossen Tennisturnier jeden Tag Dutzende Male geschieht. Ein Spieler verliert einen Punkt, ein Game und spediert einen Ball, den er noch auf sich trägt, verärgert Richtung Platzabschrankung. Doch weil der Ball, den Novak Djokovic nach dem 5:6 im ersten Satz sauer in Richtung Stirnseite des Courts hinter sich schlug, eine Linienrichterin direkt an der Kehle traf und diese röchelnd zusammenbrach, blieb den Regelhütern am US Open gar keine Wahl: Sie mussten den Topfavoriten im Spiel gegen Pablo Carreno Busta disqualifizieren. Das kostet ihn auch das in New York eingespielte Preisgeld von 250’000 Dollar sowie die gewonnenen Weltranglistenpunkte, weitere Bussen könnten folgen.

Warum vergingen dennoch mehrere Minuten, bis das Verdikt offiziell war? In diesen diskutierte Referee Soren Friemel am Netz mit dem ungläubig dreinschauenden Djokovic intensiv, teilweise assistiert von der Stuhlschiedsrichterin Aurelie Tourte sowie Andreas Egli. Der Innerschweizer hatte als einer der Turnier-Supervisor an diesem Tag die Aufgabe, das Geschehen im Arthur-Ashe-Stadion zu überwachen. Während Egli zum Skandal nichts sagen durfte, erklärte Referee Friemel später einer kleinen Gruppe von Reportern, worum sich die Diskussionen drehten und warum er gar keine andere Option als den Rauswurf des Serben gehabt habe.

«In einer solchen Situation müssen wir 100 Prozent sicher sein, was passiert ist.» Referee Soren Friemel

Er sei bei 6:5 auf den Court gekommen, wo sich auch ein Arzt und ein Physiotherapeut um die Linienrichterin kümmerten, sagte Friemel. Egli und Tourte informierten ihn darauf, was vorgefallen war. «Sie sagten mir, dass Djokovic einen Ball verärgert und rücksichtslos nach hinten geschlagen und die Linienrichterin am Hals getroffen hatte.» Die Frau sei verletzt gewesen und habe Schmerzen gehabt. «In einer solchen Situation müssen wir 100 Prozent sicher sein, was passiert ist.» Als die Fakten klar gewesen seien, habe er Djokovic die Möglichkeit geben müssen, seinen Standpunkt zu vertreten.

Angewendet wurde das Grand-Slam-Regelbuch, das unter Teil 3 (Vergehen der Spieler auf dem Platz) beim Punkt N (Ballmissbrauch) festhält: «Die Spieler sollen nicht heftig, gefährlich oder mit Wut einen Ball schlagen, kicken oder werfen innerhalb der Turnieranlage», ausser während der Ballwechsel und beim Einspielen. Dabei reicht es schon, wenn der Ball «gefährlich oder rücksichtslos oder in klarer Missachtung möglicher Konsequenzen» geschlagen wird. Zur Anwendung kam auch der Regelpassus namens «Physical abuse» (physischer Missbrauch), der es Spielern untersagt, auf der Turnieranlage andere körperlich zu schädigen – ob Gegner, Funktionäre, Zuschauer oder sonst jemanden.

Novak Djokovic entschuldigt sich bei der getroffenen Linienrichterin. Foto: Danielle Parhizkaran/USA Today Sports

Unter Punkt T (Disqualifikationen) steht dann auch, dass ein einziger Verstoss gegen diese Regel reichen kann, um einen Spieler oder eine Spielerin zu disqualifizieren. Angesichts der offensichtlichen Schmerzen der Linienrichterin sei der Entscheid, dieses Verdikt auszusprechen, rasch gefällt worden, sagte Friemel. «Djokovics Punkt war, dass er die Linienrichterin nicht absichtlich getroffen habe». Er sei zwar sauer gewesen, habe den Ball geschlagen und die Frau getroffen, «aber ich tat es nicht extra, deshalb sollte ich auch nicht disqualifiziert werden.» Dass er es nicht mit Absicht getan habe, darüber seien sich zwar alle einige gewesen, angesichts der Konsequenzen für die Frau sei dies nicht ausschlaggebend gewesen, sagte Friemel. Videoaufzeichnungen hätten für die Evaluierung – wie an allen Grand Slams – aber nicht herbeigezogen werden dürfen.

Dass die Diskussion mit Djokovic am Netz so lange dauerte, sei auch die Folge davon gewesen, dass man alle Fakten berücksichtigen wollte angesichts der Schwere der Konsequenzen. «Aber wir hatten gar keine andere Wahl, als ihn zu disqualifizieren», wiederholte er. Die Gespräche wären zudem viel kürzer gewesen, wenn Djokovic die Frau mit Absicht getroffen hätte.

Klar ist, dass Djokovic für einen relativ milden Wutausbruch für einmal maximale Konsequenzen gewärtigen muss. Allerdings hatte er in Vergangenheit mit seinen Unbeherrschtheiten oft auch Glück, etwa am French Open 2016, wo er mit einem weggeschossenen Racket beinahe einen Linienrichter traf.

Eher Pech war auch dabei, dass dieses Jahr das US Open zwar grundsätzlich erstmals auf Linienrichter verzichtete – allerdings mit Ausnahme der Showcourts. Und geholfen hätte Djokovic vielleicht auch, wenn die Arena nicht leer gewesen wäre, sondern wenn Tausende seiner Fans das weltgrösste Stadion während der Entscheidungsfindung in ein Hexenhaus verwandelt hätten. Einige seiner Hardcore-Fans versuchten auf den sozialen Medien später sogar, die Schuld auf die Linienrichterin abzuschieben: Sie habe übertrieben und theatralisch reagiert.