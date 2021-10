Thun: Saisonstart Café-Bar Mokka – «Wir hatten einen gemeinsamen Vibe» Zum Auftakt in die Clubsaison 2021/22 spielt der Sänger der Band Heisskalt, Mathias Bloech, eine Soloshow als Tribute-Konzert für Pädu Anliker. Er hätte am Donnerstag Geburtstag. Gabriel Berger

Mathias Bloech, Sänger der deutschen Rockband Heisskalt, tritt am Donnerstag mit einer Soloshow in der Café-Bar Mokka in Thun auf. Foto: PD / Franzi Zimmer

Diesen Donnerstag wäre Beat «Pädu» Anliker 64 Jahre alt geworden. Der langjährige Betreiber der Café-Bar Mokka in Thun ist vor bald fünf Jahren an Herzversagen gestorben. In der Vergangenheit ehrte die Crew des Musikclubs ihren früheren Chef am oder um den Todestag herum mit einem speziellen Anlass. Künftig soll vermehrt der 7. Oktober in den Fokus rücken. «Wir haben im Sinn, jeweils in der Woche des Geburtstags von MC Anliker in die neue Clubsaison zu starten – und ihn dabei zu würdigen», erzählt Luca Schär, Geschäftsleitungsmitglied und Booking-Mitverantwortlicher.