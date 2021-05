Theaterfestival Auawirleben – Wir hacken uns in die Behörde Bei diesem Onlinetheaterstück wird das Publikum Teil der Geschichte: In «Homecoming» gilt es, Rätsel zu lösen, die von verblüffender Aktualität sind. Flavia Von Gunten

Marie (Anne Eigner) leitet das Publikum – gut ausgeleuchtet von der Ringlampe – beim Rätsellösen an. Foto: zvg/Barbara Lenartz

Die Theater sind wieder offen. Bis zu 50 Personen dürfen gemeinsam vor einer Bühne sitzen und das Geschehen live mitverfolgen. Warum also sollte jemand ein Stück bevorzugen, das es auf Smartphone und Computer mitzuverfolgen gilt? Oder ist genau jetzt der Zeitpunkt, um die während der Lockdowns geforderten «neuen Formaten» zu konsumieren?

Die Gruppe Machina Ex aus Hildesheim, nahe Hannover, forscht seit mehr als zehn Jahren an der Schnittstelle zwischen Theater und Computerspiel, in ihren Stücken muss das Publikum Rätsel lösen. So auch in «Homecoming», mit dem die Gruppe am Auawirleben-Theaterfestival gastiert.