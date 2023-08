Versorgung in zwei Tälern – «Wir haben Zweifel, ob das so gut kommt» Kommt das «Gesundheitsnetz Simme Saane» ins Wanken? Zwei von sieben Gemeinderäten empfehlen für den 25. August die Ablehnung der Abstimmungsvorlage. Svend Peternell

Ein Akutspital oder keines für die Region Obersimmental und Saanenland? So oder so: Die Spital STS AG wird das Spital Zweisimmen auch nächstes Jahr betreiben. Foto: Fritz Leuzinger

Am 25. August entscheiden das Obersimmental und das Saanenland über ihre Strukturen für die Gesundheitsversorgung. Ein integriertes Versorgungsnetz Simme Saane mit einem Akutspital am Standort Zweisimmen steht zur Debatte. Die Behörden der sieben Gemeinden in den beiden Tälern haben nun ihre Abstimmungsbotschaften der Bevölkerung zugestellt und ihre Empfehlungen abgegeben. Dabei geht es um Gelder zum Betrieb des geplanten Netzwerks von 1,5 Millionen pro Jahr (wiederkehrend) und zu dessen Aufbau und Entwicklung von 300’000 Franken pro Jahr, aber begrenzt von 2024 bis 2028.