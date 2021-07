Thunersee: Nach dem Hochwasser – «Wir haben Zehntausende Jungfische gerettet» Das Hochwasser geht zügig zurück. Damit bleiben viele Restwasserlachen. Darin gefangen: unzählige Jungfische. Fischereiaufseher versuchen möglichst viele zu retten. Hans Peter Roth

Mit Kescher und Elektrofanggerät wollen Beat Rieder (l.) und Jan Kalbermatten von der kantonalen Fischereiaufsicht im Thuner Bonstettenpark möglichst viele Fische retten. Foto: Hans Peter Roth

Noch immer breiten sich im Thuner Bonstettenpark grosse Tümpel, Lachen und Seelein aus. Auch jetzt, nachdem der Pegel des Thunersees unter die Hochwassermarke gefallen ist und weiter deutlich zurückgeht. Die Szenerie erinnert statt an einen Stadtpark eher an eine Moorlandschaft. Das von der Julisonne warm gewordene Flachwasser riecht auch so.

Beim genaueren Hinschauen spielt sich ein kleines Drama ab. Denn mittlerweile sind die flachen Teiche vom See abgeschnitten. Bald sind sie ausgetrocknet. Doch zwischen überfluteten Grashalmen im Park suchen Jungfische Schutz, unzählige Tiere, ganze Schwärme. Mit dem Versiegen des Hochwassers erwartet sie der sichere Tod.