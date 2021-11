Kauter über die Berner Fechtszene – «Wir haben wieder eine sehr gute Nachwuchsabteilung» Der ehemalige Weltklasse-Fechter Fabian Kauter spricht anlässlich des GP de Berne über die hiesigen Talente und seine neue Rolle. Jürg Sigel

Fabian Kauter weilt als Helfer und Beobachter am Grand Prix de Berne. Foto: Franziska Rothenbühler

Treffpunkt ist während des 57. Grand Prix de Berne vor der Wankdorfhalle. Fabian Kauter erscheint pünktlich auf die Minute. Er – der Sohn des zweifachen Olympiamedaillengewinners Christian Kauter und jüngerer Bruder von Michael Kauter. Sie alle waren Fechter auf Weltklasseniveau, gehörten der Schweizer Nationalmannschaft an. Fabian Kauter gewann WM- und EM-Medaillen, nahm an Olympischen Spielen teil, feierte Siege an Grand Prix und im Weltcup. Seine Erfolgsliste ist so lang, dass sie hier nicht aufgelistet werden kann.

Was der inzwischen 36-Jährige auch anpackte, er tat dies mit Leidenschaft. Halbe Sachen gab es bei ihm nie. So tickte Kauter immer – auch als Musiker. Mit der Band 6er Gascho brachte er zwischen 2005 und 2007 drei Alben auf den Markt. Unter dem Künstlernamen Yuri veröffentlichte er 2009 «Summer in Sibirie» und 2012 «Kopf über Wasser». Beide Soloalben schafften es in die Schweizer Hitparade.