Nils Burri mit neuem Album – «Wir haben verdammt noch mal ein Riesenglück» Nils Burri ist mit seinem neuen Studioalbum am Start. In seinem dritten Werk präsentiert sich der Singer-Songwriter aus Frutigen und Uttigen vielfältiger denn je. Hans Peter Roth

Nils Burri ist musikalisch experimentierfreudiger als auf den beiden Vorgänger-Alben. Foto: PD

«Wir alle könnten dieses Mädchen sein.» In Nils Burris Stimme mischt sich Empörung und Dankbarkeit zugleich. «Warum sind wir es nicht? Weil wir verdammt noch mal ein Riesenglück haben, dass wir hier in der Schweiz leben dürfen.»

Dem «kleinen Mädchen» («Little Girl») hat er in seinem neuen Album einen Song gewidmet. «Es geht um ein Mädchen, das mit seinem Bruder vor dem Krieg flieht», erklärt Burri, «und was es auf der Suche nach einem besseren Leben alles erleben und erleiden muss.»

Vielseitig und gereift

So thematisiert der in Uttigen lebende Musiker mit Frutiger Wurzeln in seinem dritten Studioalbum auch Dinge, welche die Corona-Krise in den Hintergrund drängt. Tiefgründig, nachdenklich klingt seine Stimme, kernig und mitreissend, egal ob Solo oder von einer ganzen Band getragen.