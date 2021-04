Was nun im Fitnesscenter erlaubt ist Infos einblenden

In den Innenräumen gilt auch beim Sporttreiben für Gruppen eine Obergrenze von 15 Personen. Das

Trainieren an Geräten in Fitnesscentern fällt aber nicht unter eine Tätigkeit in einer Gruppe. Alle trainieren für sich, weshalb auch mehr als 15 Personen anwesend sein dürfen. Alle Anwesenden müssen grundsätzlich eine Maske tragen und 1,5 Meter Abstand einhalten. Es gelten Kapazitätsbeschränkungen. Punkto Maskenpflicht gibt es Ausnahmen, wenn der Sport mit Maske nicht ausgeübt werden kann. Pro Person muss dann aber eine ausreichend grosse Fläche zur Verfügung stehen, das bedeutet mindestens 15 Quadratmeter für ruhige Sportarten am Platz und mindestens 25 Quadratmeter für andere Sportarten. Es sind höchstens 15 Personen ohne Maske in einem Raum zulässig.