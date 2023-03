Viel Unverständnis in Mitholz – «Wir haben uns auf das Wort des Bundesrates verlassen» Weiterer Tiefschlag für die Mitholzer: Wegen eines Kommissionsentscheids hat das VBS Hauskäufe gestoppt. Die Betroffenen reagieren bestürzt. Murielle Buchs Hans Peter Roth

Düstere Wolken hängen über Mitholz, passend zur bedrückten Stimmung der Dorfbewohnenden. Foto: Karin von Känel

«Seit dem Entscheid der Sicherheitspolitischen Kommission habe ich praktisch nur noch schlaflose Nächte. Und es geht hier vielen so.» Karl Steiner wirkt bedrückt, wenn er über die aktuelle Situation in Mitholz spricht. Betroffen ist Steiner zum einen in seiner Funktion als Präsident der Interessengemeinschaft (IG) Mitholz, zum anderen im privaten Rahmen als Hausbesitzer. Am 21. Februar hatte die Sicherheitspolitische Kommission (SIK) des Nationalrates beschlossen, die geplante Munitionsräumung in Mitholz zu sistieren. Nun sind dem VBS die Hände gebunden. Es kann den betroffenen Leuten ihre Häuser nicht mehr abkaufen.