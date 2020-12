Interview mit Zurich-Chef Mario Greco – «Wir haben mit mehr als einer Milliarde Dollar geholfen» Mario Greco, der Chef der Zurich-Gruppe, spricht im Interview über das Versicherungsgeschäft während der Pandemie und sagt, warum Unternehmen mehr soziale Verantwortung übernehmen müssen. Holger Alich , Armin Müller

«Ich liebe das Land, ich liebe die Menschen, und ich würde gerne in der Schweiz bleiben»: Mario Greco, CEO des Zurich-Konzerns. Foto: Matthew Worden

Herr Greco, Sie sind ein begeisterter Rennradfahrer. Fahren Sie auch in Corona-Zeiten mit dem Rad ins Büro? Nein, ich bin schon seit Monaten nicht mehr im Freien gefahren. Radfahren ist nicht ungefährlich, gerade im Winter. Derzeit sind die Krankenhäuser bereits stark ausgelastet, also nehme ich darauf Rücksicht und gehe keine unnötigen Risiken ein. Aber ich trainiere viel zu Hause auf meinem Rad-Trainer.

Mario Greco Infos einblenden Mario Greco, Chef der Zurich-Versicherungen. Foto: Anne Gabriel-Jürgens Mario Greco (61) ist seit März 2016 CEO der Zurich-Gruppe. Er begann seine Karriere 1986 bei der Unternehmensberatung McKinsey. Seit 1994 arbeitet er in der Versicherungsbranche, unter anderem für die Allianz-Gruppe, von 2007 bis 2012 für die Zurich. 2012 wurde er zum CEO von Generali ernannt. Der gebürtige Neapolitaner lebt mit seiner Frau mit Unterbrüchen seit 2007 in der Schweiz.

Fühlen Sie sich generell wohl mit der Art und Weise, wie die Schweiz mit der Corona-Krise umgeht? Keine Regierung hat die Krise perfekt gemanagt. Die Schweizer Regierung hat versucht, eine Balance zwischen wirtschaftlicher Freiheit und der Gesundheit zu finden.

Vor allem die Gastrobranche leidet. Sie hatten angekündigt, Wirten den versicherten Ertragsausfall zu bezahlen. Wie weit sind Sie da? Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen in der Schweiz, die eine Epidemieversicherung bei Zurich abgeschlossen hatte, hat von uns eine vollständige Covid-Deckung erhalten. Eine Minderheit unserer Kunden hatte Policen, die eine Pandemie-Deckung explizit ausschlossen, und diese hat Zahlungen aus dem Zurich-Solidaritätsfonds erhalten. Fast alle Kunden waren mit diesen Zahlungen sehr zufrieden und haben sich bei Zurich bedankt.

Dennoch liest man auch von Klagen von Wirten gegen die Zurich? Wir haben sehr, sehr wenige Klagen in diesem Kontext. Wir waren sehr entgegenkommend und sind vielerorts sogar von uns aus aktiv geworden. In mehreren Ländern, die strenge Lockdown-Regeln hatten, die das Reisen verboten, haben wir zum Beispiel Autoversicherungskunden einen Teil ihrer Prämie zurückerstattet. Zudem haben wir allen unseren Mitarbeitern garantiert, dass niemand wegen der Pandemie seinen Job verlieren wird.

Und wie sieht es bei den Geschäftsmieten aus? Haben Sie Nachlässe gegeben? Ja. Wir haben unseren Geschäftsmietern in der Schweiz nach dem Lockdown im März Mietzinsen in Höhe von mehreren Millionen Franken erlassen. Dabei haben wir weltweit und nicht nur in der Schweiz jeden Fall einzeln geprüft.

Was kostet die Corona-Krise die Zurich unter dem Strich? Wir haben unsere Kunden mit Schadenzahlungen, freiwilligen Unterstützungen und Prämienrückerstattungen mit mehr als 1 Milliarde Dollar geholfen. Wie bereits im November erwähnt hatten wir auch tiefere Schadenzahlungen wegen der geringeren Schaden- und Unfallhäufigkeit. Wir erwarten, dass die Schadenzahlungen für dieses Jahr netto etwa 450 Millionen Dollar betragen werden.

«Für Privatkunden dürften die Preise insgesamt stabil bleiben oder sogar leicht sinken.»

Welche Policen werden nun teurer, welche billiger? Für Privatkunden dürften die Preise insgesamt stabil bleiben oder sogar leicht sinken, wie zum Beispiel bei Autopolicen, weil weniger gefahren wurde und es deshalb weniger Schäden gab. Bei den Geschäftskunden dürften die Preise dagegen steigen, was unter anderem an der hohen Zahl an Katastrophen in diesem Jahr liegt.

Welche Konsequenzen zieht Zurich aus der Krise? Ich glaube nicht, dass die Corona-Krise die Versicherungswirtschaft grundlegend verändern wird. Aber sie hat Entwicklungen beschleunigt, wie die Digitalisierung. Unabhängig von der Corona-Krise muss sich die Rolle von Versicherern aber ändern. Es gibt immer grössere Risse in der Gesellschaft. Wir müssen deshalb stärker unsere soziale Verantwortung wahrnehmen.

Was heisst das konkret? Ein Beispiel ist unser Arbeitsmanifest. Darin verpflichten wir uns zum Beispiel, keine Tätigkeiten mehr an Zulieferer auszulagern, wenn dies zum Ziel hat, lediglich Kosten zu senken. Wir vergeben nur noch Tätigkeiten an Dritte, wenn wir intern nicht die nötigen Kompetenzen dafür haben. Gerade grosse und finanzkräftige Firmen wie Zurich müssen in diesen Fragen vorangehen.

Was meinen Sie damit? Wissen Sie: In den vergangenen Jahren war unser Wirtschaftsmodell primär darauf ausgerichtet, Waren und Dienstleistungen immer billiger werden zu lassen. Das geschah auch auf Kosten der Arbeitskräfte. Das muss sich ändern. Wir brauchen mehr Sicherheit und Vertrauen am Arbeitsplatz. Daher haben wir das Outsourcing beendet und Arbeiten in den Konzern zurückgeholt. Zum Beispiel haben wir in diesem Februar die neue Gesundheitsplattform «Livewell» gestartet und sie nicht etwa in einem Billiglohnland angesiedelt, sondern in der Schweiz.

Wie viele Jobs haben Sie insgesamt zurückgeholt? In der Schweiz sind das insgesamt etwa 200 in den letzten drei Jahren.

«Das Arbeiten im Homeoffice hat zwar gut funktioniert, aber der persönliche Austausch bleibt unverzichtbar.»

Die Covid-Krise wird das Arbeitsleben insgesamt verändern. Was erwarten Sie? Geschäftsreisen werden nie mehr das Niveau erreichen wie vor Corona. Digitale Konferenzen sind nicht nur billiger, sie sind viel effizienter. Daher glaube ich, dass 2022 die Geschäftsflüge etwa noch 50 Prozent ihres ursprünglichen Volumens erreichen werden. Die privaten Flugreisen dürften sich dagegen wieder deutlich erholen.

Sie haben einmal kritisiert, dass weniger als 10 Prozent der Zurich-Kunden zur Generation der Millennials gehören. Wie wollen Sie bei Jungen punkten? Die Generation der Millennials macht rund 40 Prozent der aktiven Bevölkerung aus, hier sind wir in der Tat unterrepräsentiert. Diese Kunden haben aber andere Bedürfnisse als frühere Generationen. Daher haben wir neue, globale Produktplattformen geschaffen wie Cover-More, die innovative Reiseversicherungen für junge Leute anbietet. Hier bremst die Covid-Krise natürlich gerade das Wachstum, aber das kommt wieder.

2022 wird die Zurich 150 Jahre alt und zieht in den renovierten Konzernsitz am Mythenquai zurück. Brauchen Sie überhaupt noch all die Büros? Doch. Das Arbeiten im Homeoffice hat technisch zwar gut funktioniert, aber ist sehr stressig für die Mitarbeitenden. Wir sind Menschen, wir brauchen soziale Kontakte. Und das bieten nur Büros. Der persönliche Austausch bleibt unverzichtbar.

Sie hatten auch mal gesagt, dass Sie Schweizer werden wollten. Haben Sie schon den roten Pass? Schweizer zu werden, ist ein Privileg. Ich lebe seit fast zehn Jahren in der Schweiz. Ich liebe das Land, ich liebe die Menschen, und ich würde gerne in der Schweiz bleiben.

Was wird für die Versicherer teurer, Corona oder der Klimawandel? Keine Frage, das wird der Klimawandel sein. Das Virus werden wir überwinden. Der Klimawandel ist eine ungleich grössere Herausforderung für die Menschheit und das grösste Risiko für die Versicherungswirtschaft. Auch hier: Wir tragen Verantwortung und müssen diese wahrnehmen.

«Das alte Geschäftsmodell ist tot – oder mindestens am Sterben.»

Sie verwalten Milliarden. Legen Sie diese so an, dass Ihre Investments nicht den Klimawandel befeuern? Wir haben uns dazu verpflichtet, alle unserer Anlagen in Einklang mit dem Ziel zu bringen, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad bis 2050 zu begrenzen. Investoren spielen eine wichtige Rolle darin, den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu begleiten und zu finanzieren. Wir haben uns verschiedenen Industrieorganisationen angeschlossen, die helfen, die notwendigen Weichen für eine globale Dekarbonisierung zu stellen. Aber wir haben alle noch Arbeit vor uns.

Sollten die Regulierer hier eingreifen und der Branche Klima-Vorschriften für die Anlagepolitik machen? Wir müssen Anreize schaffen, um den Übergang zu einer klimagerechten Wirtschaft zu fördern. Dazu gehören auch einfachere Richtlinien, um in grüne Infrastruktur wie beispielsweise Windparks oder Solarkraftwerke zu investieren. Wenn wir Anteile an einem Solarpark kaufen, müssen wir dafür mehr Eigenkapital vorhalten, als wenn wir eine Staatsanleihe kaufen. Wir sollten zusammenarbeiten, um das zu ändern.

Das Geschäftsmodell der Versicherer beruhte darauf, dass Kapital knapp war. Das ist nicht mehr der Fall. Ist Ihr Geschäftsmodell tot? Ja, das alte Geschäftsmodell ist tot – oder mindestens am Sterben. Zum einen gibt es neue Bedürfnisse der Kunden durch die Digitalisierung. Wir versichern künftig zum Beispiel mehr Mobilität und weniger Autos, weil Kunden einfach weniger eigene Autos besitzen, aber trotzdem mobil sind. Zum andern sind die Investmenterträge aus Anlagen wegen der tiefen Zinsen rückläufig. Wir haben daher schon vor 5 Jahren unsere Strategie angepasst. Ein Versicherer muss heute viel stärker serviceorientiert sein, unsere Einnahmen müssen stärker auf wiederkehrenden Gebühren basieren. Bei Zurich machen sie bereits 50 Prozent der Einnahmen aus. Aber es stimmt: Nicht alle Versicherer werden diesen Transformationsprozess überleben.