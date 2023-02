Selenski zu Besuch in London – «Wir haben Freiheit. Gebt uns die Flügel zu ihrem Schutz» Der ukrainische Präsident wird in London triumphal empfangen – und bittet um die Lieferung von Kampfjets. Grossbritannien will die Verfügbarkeit prüfen. Peter Nonnenmacher aus London

Zwischenhalt in London: Wolodimir Selenski und der britische Premier Rishi Sunak am Flughafen Stansted. Foto: AFP

Mit mehr Ehren hätten die Briten ihren «Überraschungsgast» nicht überhäufen können. Nicht nur wurde für den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski am Mittwoch in Downing Street der beste aller roten Teppiche ausgerollt. Drinnen in der Regierungszentrale wurde Selenski, was sonst völlig unüblich ist, mit begeistertem Applaus empfangen. Und drüben im Parlament, wo er in der ehrwürdigen Westminster Hall seine Ansprache hielt, brach ebenfalls mächtiger Beifall aus, als er auftrat. Für diesen Tag war aller politischer Streit begraben zwischen den Parteien. Alle Parlamentarier wollten hinter der Ukraine stehen.