Veranstaltung in Wimmis – «Wir haben extrem viele Hilfsangebote erhalten» Profis dankten Freiwilligen für deren Engagement rund um die Betreuung und Unterbringung Schutz suchender Menschen aus der Ukraine. Asyl Berner Oberland und der Kanton hatten eingeladen.

Monika Hartig

Die Gastgeber des Dankesanlasses (v.l.): Christian Rohr, Geschäftsführer Asyl Berner Oberland, Projektleiterin Regi Wittwer und Manuel Michel, Vorsteher des Amts für Integration und Soziales des Kantons Bern. Foto: Monika Hartig

«Allein können wir so wenig tun, doch zusammen können wir so viel erreichen», zitierte Manuel Michel, Vorsteher des bernischen Amts für Integration und Soziales, die taubblinde US-Schriftstellerin Helen Keller (1880-1968) in seiner Ansprache in Wimmis.