Emmentalisches Schwingfest – «Wir haben das Fest dreimal organisiert» Es war eine Herkulesaufgabe, immer wieder mussten Martin Zaugg und sein Team umdenken und neu planen. Aber jetzt ist das OK am Ziel. Jacqueline Graber

Hinter dem OK-Präsidenten Martin Zaugg und seinem Team liegt eine arbeitsreiche Zeit. Foto: Marcel Bieri

Die Vorbereitungen für das Emmentalische Schwingfest am 22. August laufen auf Hochtouren. Helfer sind an diesem Tag dran, in der Naturarena Kemmeriboden in Schangnau aus rund 120 Kubikmeter Sägemehl fünf Ringe anzulegen. Damit die Schwinger ideale Bedingungen vorfinden werden, heisst es: stampfen, wässern, stampfen, wässern.

Doch nicht nur beim Anlegen der Ringe wiederholt sich die Arbeit, auch das 15-köpfige Fest-OK musste viele Tätigkeiten mehrmals ausüben. «Wir haben das ‹Emmentalische› quasi dreimal organisiert», sagt OK-Präsident Martin Zaugg.