Kommen Sie nicht infrage, weil Sie seit 2010 stellvertretender CEO sind und die Geschäftsleitung spätestens im März 2017 von den zu hohen Subventionsbezügen der BLS wusste, aber erst im Herbst 2019 handelte?

Nein, das denke ich nicht. Der Verwaltungsrat hat mir das Vertrauen ausgesprochen und mich gebeten, in der Phase des Übergangs das Unternehmen zu führen. Es ist jetzt wichtig, jemanden an der Spitze zu haben, der die BLS gut kennt. So stellen wir sicher, dass wir das Tagesgeschäft auch in dieser schwierigen Zeit weiter gut im Griff haben.