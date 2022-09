Aeschi: Gastronomie – «Wir freuen uns auf grossartige Gäste» Neustart im Café Bäretatze: Remo Lanz und Nadine Sommer übernehmen den Betrieb per 1. Oktober. Sie setzen auf regionale, bodenständige und moderne Küche. Murielle Buchs

Noch sitzen Remo Lanz und Nadine Sommer alleine vor dem Café Bäretatze in Aeschi: «Wir freuen uns, unsere Gäste bald begrüssen zu dürfen!», sagen sie. Foto: Murielle Buchs

Noch steht der Raum leer. Die Tische und Stühle sind fein säuberlich in der Ecke aufgereiht. Nur das Bärenfell an der Wand erinnert an das Café Bäretatze, das von Bernadette Heitz-Dietrich und Diana Barfuss seit 2017 geführt wurde. Die beiden Wirtinnen haben den Gastrobetrieb per Ende August abgegeben. Abgegeben an Remo Lanz aus Burgistein, der das Lokal zusammen mit Kollegin Nadine Sommer aus Spiez ab dem 1. Oktober neu eröffnen wird. «Ein Traum», freut sich der 34-Jährige und blickt sich in der leeren Gaststube um.