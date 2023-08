Neuzugang im Diemtigtal – «Ah was, du bist Försterin?» Kyra Xelin Pauli ist seit dem 1. Juli Revierförsterin im Diemtigtal. Die Steffisburgerin erzählt von ihrem Alltag in einer männerdominierten Branche. Gabriela Sterchi

Kyra Xelin Pauli bewirtschaftet das Forstrevier Diemtigtal. Foto: Steve Wenger

«Ich war in meiner Kindheit häufig in den Bergen – deshalb zog es mich einfach in den Wald», sagt Kyra Xelin Pauli. Die 24-Jährige wurde bei der Versammlung des Forstreviers Diemtigtal einstimmig zur neuen Revierförsterin gewählt.