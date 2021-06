Vor dem EM-Achtelfinal – «Wir Franzosen haben eine grosse ‹Schnure›» Alexandre Schor lebt seit 20 Jahren in Bern, ist Fussballfan und Alkoholproduzent. Die Nati, sagt der Südfranzose, sei so gut wie der Schweizer Wein. Christoph Albrecht

Alexandre Schors Herzensverein ist Olympique Marseille, an der EM drückt er Frankreich die Daumen. Foto: Christoph Albrecht

Die Szenerie für das Foto könnte kaum klischeehafter sein: ein Franzose, abgelichtet inmitten von Holzfässern, Rosé- und Rotweinflaschen. Doch im Fall von Alexandre Schor ist es nun einmal so. Der 41-jährige Franzose betreibt in der Berner Altstadt einen Weinladen.

Es sind nicht irgendwelche Tropfen, die der Weinhändler hier vertreibt. Es sind Flaschen aus dem familieneigenen Rebgut im südfranzösischen Haut-Languedoc-Gebiet. «Fünfte Generation», sagt Schor. Und lächelt stolz.

«Unser Dorf stand kopf»

In Genf geboren, wuchs er in Frankreich auf – und erlebte dort 1998 auch den Fussball-Moment, der «für mich und jeden anderen Franzosen ein Leben lang in Erinnerung bleibt», wie er sagt.