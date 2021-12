Verschärfungen beim Nachtleben – «Wir fordern einen Lockdown» Mit den neuen Regeln lasse sich kein Clubbetrieb mehr rentabel führen, klagen Berner Gastronomen. Pop-ups bereuen, dass sie im Sommer aufgemacht haben. Claudia Salzmann

Neue Verschärfungen treffen das Nachtleben: Blick zu Le Ciel am Bollwerk, wo man sich testen lässt und tanzt. Foto: Manuel Zingg

Draussen in der Warteschlange zücken die Gäste ihre Zertifikate. Geht es nach dem Bundesrat, dürfen sie künftig nach diesem Akt die Schutzmaske nicht mehr abnehmen. Wer tanzen will, der tut dies ohne Getränke. Wer Durst hat, setzt sich an die Bar. Dort stehen nur wenige Hocker bereit. Durstige Gäste, unterbeschäftigtes Barpersonal – und überforderte Sicherheitsleute, denn zweifellos gibt es Gäste, die es mit der Masken- und Sitzpflicht nicht so genau nehmen werden. Denn schliesslich will man sich im Ausgang vergnügen.

Das ist keine Skizze einer Sitzparty aus dem letzten Lockdown, sondern eher Zukunftsmusik. Tom Berger und Max Reichen, die Co-Präsidenten der Bar- und Clubkommission, stufen diese neuen Einschränkungen als «Berufsverbot» für Barkeeper und Clubbetreiber ein.