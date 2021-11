Corona-Ausbrüche an Berner Schulen - «Wir fordern, dass der Kanton die Schulen besser unterstützt»

Nach einem Bericht über einen Massenausbruch, bei dem 16 von 22 Schulkindern an Covid-19 erkrankten , meldeten uns Dutzende Schulleiter, Lehrpersonen und Eltern ähnliche Erlebnisse. Erleben wir an den Berner Schulen gerade eine Durchseuchung?

Was ist aus Ihrer Sicht nötig?

Mehr Tempo. Will der Kanton am System des Ausbruchstestens festhalten, dann muss es schneller gehen als heute. Nach dem Auftreten von positiven Fällen muss eine Klasse zwingend bereits am Tag darauf durchgetestet und sofort eine Maskenpflicht im Klassenzimmer eingeführt werden. Nur so kann Ausbruchstesten funktionieren. Dauert es länger, verbreitet sich das Virus weiter, und es kommt zu Massenausbrüchen.