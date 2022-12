Podcast-Gespräch zu Weihnachten – «Wir feiern, weil wir leben» Für die junge Ukrainerin Daria Haidaschewska ist an diesen Festtagen alles anders als je zuvor. Hören Sie hier das Gespräch über Dankbarkeit, Heimat und ein Familienfest trotz Krieg. Mirja Gabathuler Kerstin Hasse Laura Bachmann

Für Daria Haidaschewska ist dieses Jahr Weihnachten anders als in anderen Jahren. In ihrer Heimat in der Ukraine, in der Stadt Chmelnizki südwestlich von Kiew, herrscht Krieg. Die Situation ist auch im einigermassen sicheren Teil des Landes gefährlich: Ihrer Familie, die dortgeblieben ist, fehlt es regelmässig an Strom, einer Heizung oder warmem Wasser. Haidaschewska, 22 Jahre alt, ist als Studentin im Frühjahr in die Schweiz geflüchtet, wo sie heute in einer WG wohnt. Weihnachten wird sie zum ersten Mal in ihrem Leben nicht zu Hause verbringen können.

Zum Jahresende spricht Digital-Chefredaktorin Kerstin Hasse in einer Spezialfolge des Podcasts «Apropos» mit Darja Haidaschewska über die Bedeutung von Dankbarkeit, Weihnachten und Heimat in einem Jahr, in dem für Ukrainerinnen und Ukrainer nichts mehr ist wie zuvor. Und darüber, warum sie trotz allem feiern wird – und wie das traditionelle Festmahl Kutja auch in Zürich auf den Tisch kommt. (Lesen Sie hier auch das Essay von Kerstin Hasse.)

