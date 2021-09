Was geht – die Ausgehtipps – Wir feiern die Stille Dieses Wochenende lädt zum ruhigen, aber nicht minder beglückenden Kulturgenuss. Wer genau zuhört, wird mit einer Anregung des Innenlebens belohnt. Flavia Von Gunten

Eingekleidet

Nacktheit als Natur, Mode als Kultur? Diese Frage untersucht das Stück «Fashion». Foto: zvg

Ihren Glanz hat die Modewelt verloren, seit ihre schädlichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt bekannt sind. Trotzdem sind alle auf Kleider angewiesen, als Schutz vor Blicken, Wetter und als Mittel der Selbstdarstellung. Die Theatercompagnie Pink Mama Theatre untersucht in ihrer Produktion «Fashion» den Gegensatz von Nacktheit als Natur und die Mode als Aspekt menschlicher Kultur. Im Programm angekündigt ist eine Kollision mit einem gewaltigen Knall.

Täglich von Do., 30. September, bis Sa., 2. Oktober, 20.30 Uhr, und So., 3. Oktober 19 Uhr. Tojo-Theater, Reitschule Bern.

Eingekehrt

Schnellertollermeier lassen das Publikum in ein Klangbad versinken. Foto: Simon Habegger

Diese Band entzieht sich der optimalen Vermarktung: Nur drei Songs sind auf Spotify, keiner kürzer als sechs Minuten, der Bandname ist sperrig: Schnellertollermeier. Auch die Musik von Bassist Andi Schnellmann, Gitarrist Manuel Troller, und Schlagzeuger David Meier lässt sich schwer in eine Kategorie sperren. Die Töne der Instrumente verschmelzen, spannen rauschartige Energiebögen auf und regen zur Introspektion an. So fühlt sich ein Klangbad an.

Eingesehen

Düstere Stimmungen lassen sich bei Dürrenmatt in Bild und Text finden. Foto: zvg

Geschichten lassen sich durch verschiedenste Arten von Medien erzählen: Klänge, Gesten, Wörter und Bilder. Friedrich Dürrenmatt wählte die beiden letzten. Seine Texte sind weltberühmt, die Bilder etwas weniger bekannt. Wie Bild und Text in seinem Schaffen interagierten, versucht die Ausstellung «Geschichten erzählen. Zeichnungen von Friedrich Dürrenmatt» nachzuzeichnen. Sie ist aus einer Kooperation zwischen dem Psychiatrie-Museum und dem Kulturpunkt entstanden.

Ausstellung bis Fr., 29. Oktober, Erdgeschoss-Westflügel Progr Bern. Montag bis Freitag, 17 bis 19 Uhr, Samstag 14 bis 16 Uhr.

Eingesprochen

Im Haus der Religionen am Europaplatz läuft eine Hörausstellung. Foto: Barbara Héritier

Die Klänge im Alltag sind für die Menschen wie das Wasser für die Fische. Sie sind da, aber wir nehmen sie kaum wahr. Das ändert sich, sobald die Umgebung wechselt: Mit dem geografischen wandelt sich auch das klangliche Umfeld. Diesem Phänomen widmet sich das Haus der Religionen. Für die Hörausstellung «Ohren auf Reisen» haben Jugendliche und Erwachsene aus unterschiedlichen Herkunftsländern Audio-Collagen und Radiobeiträge zu typischen Klangerlebnissen in ihrem früheren oder gegenwärtigen Zuhause gestaltet.

Ausstellung bis Sa., 2. Oktober, Haus der Religionen, Bern. Dienstag bis Samstag, 9 bis 17 Uhr.

Eingehört

Margrit Sprecher gilt als eine der profiliertesten Journalistinnen der Schweiz. Foto: Keystone

Diese beiden Frauen teilen Beruf und Jahrgang: Margrit Sprecher und Małgorzata Szejnert sind Reporterinnen und 1936 geboren – Sprecher in der Schweiz, Szejnert in Polen. Trotz ihres hohen Alters schreibt Margrit Sprecher jeden Monat eine Reportage, wie sie letztes Jahr in einem Interview mit dem «Blick» offenbarte. Małgorzata Szejnert schreibt seit ihrer Pensionierung Bücher über marginalisierte Menschen in Polen und Zanzibar. Auf der Bühne des ONO erzählen sie von ihren spannendsten Recherchen und diskutieren über jene Themen, die sie seit vielen Jahren begleiten.

Fr., 1. Oktober, 20 Uhr, ONO Bern.

Flavia von Gunten ist Redaktorin im Ressort Kultur und schreibt über Theater und Gesellschaftsthemen. @f_vog

