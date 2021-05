(Gastro-)Tour de Berne – Wir essen und trinken uns durch den Kanton Bern Hurra, heute öffnen endlich auch die Innenräume der Restaurants, Bars und Bistros! Wir berichten am heutigen Tag laufend, was in den Berner Gastrostuben so abgeht. Quentin Schlapbach UPDATE FOLGT

Franziska Marbot serviert drei Mitarbeitern des Strasseninspektorats Burgdorf das Znüni. Foto: Beat Mathys

Mitte Mai hat es Bundesrat Alain Berset angekündigt. Nun ist es endlich so weit: Die Gastrobetriebe können wieder öffnen – auch in den Innenräumen. Zwar gibt es nach wie vor einige Einschränkungen und Besonderheiten. Etwa wie viele Leute sich an einen Tisch setzen dürfen. Oder dass man am Tisch den kantonalen Behörden seine Daten hinterlassen muss.

Dennoch markiert der heutige Tag einen weiteren Schritt in Richtung Normalität.

Wir berichten an diesem Eröffnungstag laufend aus verschiedenen Cafés und Restaurants im ganzen Kanton Bern. Und wir essen und trinken uns einmal durchs ganze Programm.