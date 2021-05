Thuns Trainer äussert sich vor der Barrage gegen Sion über die Stärken des Gegners, was für sein Team spricht und was für ein Duell er erwartet.

Vier Fragen an Carlos Bernegger

Carlos Bernegger: Ja, Sion ist der Favorit. Das 4:0 gegen Basel in der letzten Runde war eindrücklich. Ich kann mir vorstellen, dass dem Team dadurch ein Stein vom Herzen gefallen ist. In der Barrage hat Sion nun die Möglichkeit, die Liga zu halten. Ich rechne mit einem motivierten und beflügelten Gegner. Wir stehen vor einer schwierigen, aber nicht unmöglichen Aufgabe.

Thun startet als Aussenseiter in das Barrage-Duell gegen Sion. Wie beurteilen Sie die Rollenverteilung?

Was spricht trotzdem für Thun?

Wann reden Sie von einem erfolgreichen Saisonabschluss?

Uns wurde in den letzten Monaten nichts geschenkt, die Barrage haben wir uns hart erarbeitet. Das ist bereits ein Erfolg. Wir dürfen durchaus ambitioniert in das Duell gegen Sion steigen, gleichzeitig müssen wir realistisch bleiben. Für mich ist die Art und Weise, wie wir in diesen beiden Spielen auftreten, entscheidender als das Schlussresultat.