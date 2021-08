Hilfe aus dem Oberland – «Wir dürfen Haiti nicht aufgeben» Erdbeben, Tropenstürme, politisch instabile Verhältnisse und ein marodes Gesundheitswesen: Der Inselstaat Haiti kommt nicht zur Ruhe. Ein Verein aus dem Berner Oberland leistet Hilfe. Murielle Buchs

Nachdenklich blickt Thomas Roth aus Thun auf die derzeitige Situation in Haiti. «Nach dem verheerenden Erdbeben vom 14. August muss den Menschen vor Ort unbürokratisch geholfen werden.» Foto: Murielle Buchs

«Wenige Tage nach dem verheerenden Erdbeben zog auch noch der Tropensturm Henri über Haiti. Die Situation für die Überlebenden hat sich dadurch zusätzlich verschlimmert.» So beschreibt Thomas Roth die aktuelle Lage im karibischen Inselstaat. Mitte August ereignete sich dort ein schweres Erdbeben, das ein Bild der Verwüstung und fast 2200 Tote zur Folge hatte.

Eine Kleinstadt in der Nähe der Schweizer Schule in Haiti liegt nach dem Erdbeben in Schutt und Asche. Foto: PD

Der Thuner Thomas Roth ist Abteilungsleiter an der BFF, der höheren Fachschule in Bern. Daneben engagiert er sich als Koordinator für Patenschaften im Berner Oberländer Verein «Hope for Haitis Kids» mit Sitz in Interlaken. Gegründet wurde der Verein 2010, nach dem katastrophalen Erdbeben in Haiti, welches damals um die 316'000 Todesopfer forderte. Heute zählt der Verein rund 50 Mitglieder aus dem Berner Oberland.