FCB-Trainer Sforza – Ein erster Vorgeschmack Ciriaco Sforza spricht bei seiner Präsentation über die Ziele mit dem FC Basel — und muss erkennen, dass es bei seinem neuen Arbeitgeber derzeit längst nicht nur um sportliche Fragen geht. Tilman Pauls

Der neue Basler Trainer, Ciriaco Sforza (rechts), im Gespräch mit Päsident Bernhard Burgener. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Bei seinem ersten offiziellen Auftritt als Trainer des FC Basel hat Ciriaco Sforza erfahren, was in den nächsten Monaten auf ihn zukommen könnte. Während der Trainer betonte, dass er sich auf seine neue Aufgabe beim FCB freue, richteten sich die meisten Fragen an den Präsidenten des Clubs, an Bernhard Burgener.

Das zeigt: Rund um den Club gibt es derzeit so viele drängende Fragen, dass nicht mal der Name des neuen Trainers dafür sorgen kann, dass der Fokus für einen kurzen Moment auf den Sport gerichtet wird. Und es gibt ja auch gute Gründe dafür. Immerhin haben im Zuge der Trainerfindung sowohl Sportdirektor Ruedi Zbinden als auch U21-Trainer Alex Frei in den letzten Tagen ihren Rücktritt gegeben.

Gespräche mit den Kandidaten am Sonntag und Montag

Burgener erklärte im Rahmen der Sforza-Präsentation, dass es sich seiner Meinung nach trotzdem um eine «professionelle» Trainersuche gehandelt habe. Er habe gemeinsam mit vier weiteren Personen die verschiedenen Kandidaten für die Nachfolge von Marcel Koller evaluiert, am Sonntag sowie am Montag seien dann Gespräche geführt worden. «Wir haben die Kandidaten angeschaut und uns für denjenigen entschieden, der sich am besten präsentiert hat», sagte Burgener.

Sforza musste die meiste Zeit mit anhören, wie Burgener zu den verschiedenen Problemen des Vereins Stellung nahm. Und angesprochen auf seine Arbeit in Basel sagte Sforza unter anderem: «Wir brauchen keinen Krieg und keine schlechte Stimmung». Über die konkreten Pläne mit dem Team wollte Sforza noch nicht sprechen, es gehe für den FCB jetzt erstmal um den Cupfinal am Sonntag.

Doch alleine diese ersten knapp 50 Minuten als Trainer der Basler dürften Ciriaco Sforza einen kleinen Vorgeschmack gegeben haben, dass es beim FCB derzeit um sehr viel mehr geht als nur um die sportlichen Resultate der 1. Mannschaft. Und trotzdem ist der Druck auf den neuen Trainer bereits gross: Präsident Burgener gab den Meistertitel als Ziel aus.