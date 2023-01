1 / 2 Unter Druck: Der Schweizer Bundespräsident Alain Berset. Foto: Keystone

Die Nachlese zur Corona-Politik von Alain Berset nimmt groteske Züge an. Wie die Blätter von CH Media am Samstag berichteten, hat Peter Lauener, Bersets langjähriger Pressesprecher, während der Pandemie mehrmals Vorabversionen der geplanten Corona-Massnahmen an Ringier-CEO Marc Walder geleakt. Die Infos gingen dann in die «Blick»-Redaktion, von der sie als gloriose Rechercheergebnisse gefeiert wurden. Offenbar hat Peter Lauener Spindoktor gespielt. Er lud die Informationen auf eine private Mail-Adresse und verschickte sie von dort an Walder. Als Gegenleistung erbat er sich eine wohlwollende Berichterstattung – die er meist bekam.