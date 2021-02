Touristinnen aus Saudiarabien in Interlaken: Im Alltag spielen verhüllte Frauen bei uns keine Rolle. Foto: Peter Klaunzer, Keystone

Die verhüllten saudischen Touristinnen in Interlaken sollen unter Strafe gezwungen werden können, ihre Burkas abzulegen. Die Gesichtsschleier sind verboten, wenn die Burkainitiative angenommen wird. Als das Vorhaben 2017 auf den letzten Drücker eingereicht wurde, dachte niemand im Traum daran, dass in diesem Land heute fast alle Menschen vermummt unterwegs sind und gebüsst werden, wenn sie sich an bestimmten Orten ohne Maske zeigen. Das Tragen von Hygienemasken wäre vom Burkaverbot nicht tangiert. Dennoch ists eine paradoxe Situation: Ein vermummtes Volk stimmt am 7. März über ein Verhüllungsverbot ab. Die Initiative ist das politische Reizthema in diesem Jahr. Sie will eine freiheitsfeindliche Ideologie mit einem Bann bekämpfen. Wer liberal denkt, muss die Initiative ablehnen.