Gemeinde Thierachern auf Einkaufstour – «Wir benötigen Bauland» Die Gemeinde Thierachern erwirbt zwei Parzellen für total 1,7 Millionen Franken als «strategische Baulandreserven». Godi Huber

Am Ameisenweg im Schwand erwirbt die Gemeinde Thierachern eine «strategische Baulandreserve». Gekauft wird die gemähte Parzelle in der Bildmitte. Foto: Godi Huber

«Wir benötigen Bauland», sagte Gemeinderat Andreas Berger (SP) am Montagabend an der Gemeindeversammlung in Thierachern. Die Gemeinde werde weiterwachsen, neue öffentliche Aufgaben seien zu erwarten, und man stosse zunehmend an Kapazitätsgrenzen. So sei der Werkhof heute in fünf verschiedenen Provisorien untergebracht, und auch die Feuerwehr leide unter Platzmangel. Jahrelang habe man vergeblich nach Bauland Ausschau gehalten, nun biete sich die «einmalige Chance», gleich zwei Landerwerbe tätigen zu können.