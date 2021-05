Interview mit Eltern des Bloggers – «Wir befürchten, dass die Behörden das Schlimmste verheimlichen» Die Eltern des oppositionellen Bloggers Roman Protassewitsch fürchten um das Leben ihres Sohnes. Vater Dmitrij spricht darüber, wie unerträglich es ist, keine Informationen zu erhalten. Silke Bigalke

Natalia und Dzmitry Protassewitsch, die Eltern des oppositionellen Bloggers Roman Protassewitsch, bei einer Pressekonferenz in Warschau. Foto: Doris Heimann (DPA)

Über seinen Sohn Roman Protassewitsch spricht derzeit halb Europa. Der oppositionelle Blogger sass an Bord der Ryanair-Maschine, die der belarussische Machthaber am Sonntag zur Landung zwang. Alexander Lukaschenko hatte dabei ein Ziel: Den 26-Jährigen in seine Gewalt zu bringen. Dessen Eltern sind, wie er, längst aus Belarus geflohen. Sie versuchen aus dem Exil heraus zu erfahren, wie es ihrem Sohn geht. Vater Dmitrij Protassewitsch hat deswegen nicht lange Zeit zu reden. Vor dem Interview er rückt er den Computer zurecht, atmet tief durch.