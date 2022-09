EHC Adelboden vor Saisonstart – «Wir alle werden sicher genügend Eiszeit erhalten» Jüngeres Team, dünneres Kader – der EHC Adelboden startet in die Spielzeit nach der Rekordsaison. Captain Bruno Marcon rechnet mit viel Einsatzminuten.

Adelboden-Trainer Peter «Putz» Schranz (l.) und Captain Bruno Marcon formulieren als Saisonziel das Erreichen der Playoffs. Foto: PD

Nach der Rekordsaison 2021/22 heisst es für den EHC Adelboden zurück auf Start: Am 18. September geht es auswärts beim EHC Saastal los, am Sonntag, 2. Oktober, findet das erste Heimspiel gegen den HC Université Neuchâtel (16.30 Uhr) statt. «Die Gegner nehmen uns nicht mehr auf die leichte Schulter – man hat den EHC Adelboden nun auf der Rechnung», wird EHCA-Trainer Peter «Putz» Schranz in der Medienmitteilung zitiert. «Es ist wichtig, die vergangenen Erfolge aus dem Kopf zu bringen, damit wir befreit aufspielen können», meint er weiter.

Ein Blick zurück: Adelboden hatte die reguläre Meisterschaft in der West-Gruppe der 1. Liga auf dem zweiten Tabellenplatz abgeschlossen. Im Playoff-Viertelfinal drohte das frühe Aus, schlussendlich schaffte es Adelboden bis in den Final. Das Erreichen des Playoff-Finals war gleichbedeutend mit dem grössten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Vier Abgänge

Was heisst das nun für die neue Saison? «Putz» Schranz will den Ball respektive den Puck nicht flach halten. Er spricht vom Erreichen der Playoffs, bleibt aber dennoch realistisch. «Spieler und Fans müssen wissen, dass es in unserer 1.-Liga-Truppe einen gewaltigen Wandel gegeben hat, einer, der nicht einfach kompensiert werden kann.» Im Kader der ersten Mannschaft traten mit Marco Grossenbacher, Yorick Wandfluh und Adrian Künzi drei Spieler zurück. Stammverteidiger Sandro Inniger wechselt eine Liga höher zum EHC Thun in die My Hockey League. Die Zuzüge blieben gemäss den Clubverantwortlichen aus. «Das aber ohnehin schmal aufgestellte Team wird durch Elite-Spieler des SC Langenthal mit einer B-Lizenz zeitweise aufgestockt», steht im Communiqué.

Jubelnde Adelbodner waren in der vergangenen Saison ein häufiges Bild. Archivfoto: PD/Björn Zryd

«Unsere Mannschaft ist zudem auch noch sehr jung. Wir haben Spieler dabei mit Jahrgang 2007», so Schranz. «Ich bin aber dennoch sehr positiv, wir nehmen die Situation an, wie sie ist, und hoffen natürlich, dass wir nicht viele Verletzte haben werden.» Und Captain und Adelboden-Urgestein Bruno Marcon pflichtet bei: «Wir alle werden sicher genügend Eiszeit erhalten.»

Vier neue Gegner

Anders sind zum Teil die Gegner: Der EHCA trifft in der West-Gruppe neu auf den HC Tramelan, den HC Sarine-Fribourg, den HC Prilly Black Panthers und den EHC Wiki-Münsingen. Somit kommt es doch noch zu einem Berner Derby, auch wenn der SC Unterseen-Interlaken in die Ost-Gruppe wechselt (lesen Sie dazu mehr hier).

«Alles beginnt wieder bei null.» Peter «Putz» Schranz, Trainer EHC Adelboden

Der 34-jährige Marcon zu den neuen Kontrahenten: «Ausser dem EHC Wiki-Münsingen kennen wir die gegnerischen Mannschaften kaum. Gegen die Aaretaler müssen wir gewappnet sein, sie sind wohl das stärkste Team, das neu dazugestossen ist.» Coach Schranz hat zudem den HC Prilly auf der Rechnung, dessen solider Kader mit sehr guten Eishockeyspielern aus den höheren Ligen ergänzt worden sei. Trotz Ungewissheit und neuen Gegnern sind Captain und Trainer guten Mutes. Marcon: «Unser Ziel sind ganz klar die Playoffs. Die vergangene Saison und eine Finalteilnahme zu übertreffen, wird schwierig.» Und Schranz betont: «Alles beginnt wieder bei null.»

ngg/pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.