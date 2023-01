Wandertipp Lenk – Winterluft mit Schwefelduft Auf der Winterwanderung von der Lenk zu den Simmenfällen hat man einen der schönsten Talabschlüsse der Alpen vor Augen. Am Weg liegt das Lenkerseelein, das auch in strengen Wintern kaum restlos zufriert. Andreas Staeger

Am Lenkerseeli. Foto: Andreas Staeger

Das vielgestaltige Wesen des Wassers zeigt sich im Winter auf besonders eindrückliche Weise. Schnee tritt in allen möglichen Formen in Erscheinung – von wolkenleichtem Pulver bis zu matschigem Sulz. Überaus hart und kompakt ist die Eisschicht, die nach langer Kälte auf stehenden und mitunter auch entlang von fliessenden Gewässern liegt; unter den gläsernen Platten gurgelt und strömt das flüssig gebliebene Nass dennoch munter weiter vor sich hin. Und dann gibt es selbst bei grösster Kälte noch Wasserdampf, der sich an Bäumen und Sträuchern zu reizvollen Raureifstrukturen auskristallisiert.