Passend zum 1. Dezember – Wintereinbruch in Bern In der Nacht auf Dienstag hat es bis ins Mittelland geschneit. In der Stadt Bern liegen rund 5 Zentimeter Schnee. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Vorweihnachtliche Stimmung: Die verschneite Tanne vor dem BKW-Hauptsitz am Viktoriaplatz in Bern. Foto: sny Der Berner Breitenrainplatz im weissen Kleid. Foto: sny 1 / 12

Er war zwar angekündigt worden, doch viele dürften heute Morgen beim Blick aus dem Fenster dennoch überrascht worden sein: Wintereinbruch in Bern. In der Nacht auf Dienstag fiel bis ins Berner Mittelland Schnee. In der Stadt Bern dürften es rund 5 Zentimeter gewesen sein.

Schuld daran war die Kaltfront des Tiefs Undine. Diese hat in der Nacht die Schweiz von Nordwesten her erreicht. Sie brachte bis in tiefe Lagen ein Gemisch aus Schnee, Regen und Eiskörnern, wie der Wetterdienst Meteonews meldete. Auf den Strassen und Trottoirs herrsche deshalb «akute Glättegefahr».