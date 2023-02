Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg – Winter-? Sommer-? Ganzjahresdestination! Die Tourismusorganisation Adelboden-Lenk-Kandersteg hat eine neue Vision: An 365 Tagen im Jahr soll den Gästen etwas geboten werden. Was und wem, das entscheiden die Partner mit. Claudius Jezella

Das Bikeangebot der Tourismusdestination Adelboden-Lenk-Kandersteg soll weiter ausgebaut werden. Hier eine Route beim Iffigsee an der Lenk. Foto: PD/Stefan Hunziker

Erst der grosse Knall, dann Stühlerücken, Neuorganisation – und nun? Gut anderthalb Jahre nach dem überraschenden Rücktritt von Verwaltungsrat und Direktor der Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg (TALK) AG haben die neuen Verantwortlichen in der Führung der Tourismusorganisation den Kurs für den weiteren Weg festgelegt. «Natürlich, herzlich, nah an unseren Gästen. An 365 Tagen», lautet die neue, etwas verklausulierte Zukunftsvision der TALK AG.