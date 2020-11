«Sitzparty» im Corona-Winter – Winter-Pop-ups sorgen für Ärger Seit dem Wochenende locken am Kornhausplatz Pop-ups zum Umtrunk. Das sorgt im Corona-Winter für rote Köpfe – nicht nur in der Gastroszene. Claudia Salzmann

Das Winter-Pop-up Øscår Elch ist seit Samstag offen. Es herrscht Sitzpflicht, warten müssen Besucher vorne dran, bis ein Platz frei wird. Foto: Raphael Moser 1 / 1

Dichtestress am Kornhausplatz am Samstag: Berns Zentrum drohte aus allen Nähten zu platzen. Jeder Stuhl der Beizen war besetzt, die Sonne lockte trotz kalten Temperaturen in die Innenstadt. Ortskundige liefen im Stechschritt zu ihren Zielen. Die Tagesausflügler aus der Romandie, wo Läden und Restaurants geschlossen sind, mäanderten über den Platz und waren an der Sprache und dem suchenden Blick zu erkennen. Nur wenige Passanten zögerten, bevor sie das Glühweinchalet betraten oder sich in die Warteschlange einreihten.

Das Chalet «Alpenland» hat neu eine Terrasse vor dem Haus, damit auch hier Leute an der frischen Luft sitzen können. Foto: Raphael Moser

Vor dem Chalet Alpenland von Betreiber Dieter Aeschbach, der es zum dritten Mal für die Adventszeit aufgebaut hat, waren alle Tischchen besetzt, angestanden wurde mit Maske. Drüben beim Ringgenpärkli startete das Pop-up Øscår Elch des Veranstaltungslabels Mosaik in die Wintersaison. Vorne dran standen die Besucher mit Abstand Schlange. Eintreten durften sie erst, wenn ein Tisch frei geworden war. Beide Pop-ups müssen Schutzkonzepte vorweisen, es herrscht Masken- und Sitzpflicht und eine Besucherlimite von 100 Personen. «Wir sind ein Restaurant mit Corona-Schutz Plus, denn wir haben einen Freiluftbetrieb», sagt Camil Schmid von Mosaik.

Dass diese Pop-ups überhaupt bewilligt wurden, sorgt nun für rote Köpfe. Barbara Boss vom Theater Matte schrieb auf Facebook: «Du willst heissen Chääs fressen und Fendant saufen in einem Berghüttli? Dann geh doch in ein verdammtes Berghüttli! Aber nicht jetzt auf dem Kornhausplatz.» Was ein Hohn sei, dass das Chalet sich direkt vor dem Konzert Theater Bern befinde, das weiterhin geschlossen bleiben müsse. Falls die Institution aufmachen dürfe, dürfe man dann doch nur 50 Leute empfangen, während in Beizen weiterhin 100 Personen legal verköstigt werden können.

Kritik äusserte auch Gundekar Giebel, Mediensprecher der kantonalen Gesundheitsdirektion. «Wenn man nun zusätzliche Orte öffnet, wo sich Leute treffen können, sind wir in der falschen Richtung unterwegs. Wir müssen mit den sozialen Kontakten zurückfahren», sagte er am Sonntag gegenüber TeleBärn. Oft wisse man nicht, dass man ein Virusträger ist, stecke andere Leute an, und schon habe man einen neuen Ansteckungsherd.

«Halligalli-Projekte»

«Der Gastronomie wird das Geschäft kaputt gemacht, im gleichen Atemzug werden solche Halligalli-Projekte bewilligt», sagt Berns oberster Beizer Tobias Burkhalter. Fotos: Raphael Moser

Solche Pop-ups werden jeweils mit einer Festwirtschaftsbewilligung vom Regierungsstatthalteramt genehmigt. Wenig Fingerspitzengefühl bei der Bewilligung hatte dabei der Regierungsstatthalter, meint auch Berns höchster Beizer Tobias Burkhalter. Zwar habe der Präsident von Gastro Stadt Bern und Umgebung nur eine Reklamation von einem seiner Mitglieder bekommen, dennoch sei es nicht in Ordnung, der Gastronomie mit vielen Regeln das Geschäft kaputt zu machen, im gleichen Atemzug «diese Halligalli-Projekte» zu bewilligen.

Auch dem Weihnachtsmarkt verbiete man den Glühweinstand, damit der gesellige Teil nicht stattfindet. Nun diese Pop-ups durchzuwinken, sei schlicht widersprüchlich. «Wir werden mit Argusaugen beobachten, ob sie sich an die Sicherheitskonzepte halten», sagt Burkhalter.

Hotspots in Innenräumen?

Die Schutzkonzepte hat das Departement des städtischen Sicherheitsdirektors Reto Nause (CVP) geprüft und für gut befunden. Ihre Konzepte seien identisch mit denjenigen der Gastronomie. Die temporären Gastroangebote seien mit der Kantonspolizei und der Orts- und Gewerbepolizei kontrolliert worden. «Contact-Tracing und Besucherzahlbeschränkung wurden bei beiden eingehalten.»

Camil Schmid vom Mosaik wehrt sich vehement gegen die Kritik, dass sein Pop-up ein Ansteckungshotspot sei. Er stuft das Ansteckungsrisiko in Bussen oder in Lebensmittelläden viel höher ein als an der frischen Luft. Der Kanton habe die Regeln aufgestellt. «Wir halten uns daran und tanzen nach seiner Pfeife, aber er kann nicht jetzt die Melodie ändern.»