Mutiertes Coronavirus – Winter-Ferienorte schicken Briten in Quarantäne Mürren und Gstaad sind bekannt für ihre britischen Touristen. Die Destinationen weisen nun kürzlich angereiste Gäste auf die Quarantänepflicht hin. Bruno Petroni , Benjamin Lauener

In Mürren kommt nicht so recht Weihnachtsstimmung auf. Foto: Bruno Petroni

Im Bergdorf Mürren, in dessen verkehrsfreien Strassen und Gassen gerade über die Feiertage jeweils rege Englisch gesprochen wird, ist es ruhig. Der Lauterbrunner Gemeindepräsident Martin Stäger hat «momentan zu wenig den Überblick über die Anwesenheit von Touristen aus Grossbritannien. Ich habe im Dorf in den letzten Tagen wohl vereinzelt welche gesehen, aber ich nehme an, dass mit den Nachrichten, welche seit Sonntag aus England bei uns eingetroffen sind, kaum weitere Gäste von der Insel ankommen werden. Zumal ja die Flüge bereits eingestellt worden sind.» Weitere Schutzmassnahmen hält Martin Stäger kaum für möglich: «Wir machen bereits jetzt alles, was menschenmöglich ist. Ein weiterer Schritt wäre höchstens ein totaler Lockdown.»