Wandertipp im Gadmertag – Winter am Fuss der Hasli-Dolomiten Ein kurzer Winterwanderweg verbindet die Dörfchen Obermad, Gadmen und Furen. Mit einem Abstecher zum Flüeligraben und einer Verlängerung bis Nessental ergibt sich eine respektable Tour. Andreas Staeger

Unterwegs zwischen Obermad und Gadmen. Foto: Andreas Staeger

Ein Skilift, eine Piste, eine Loipe, ein Schlittelweg, mehrere Schneeschuhtrails: Das Wintersportgebiet Gadmen ist zwar klein, weist aber eine stattliche Vielfalt an Angeboten auf. Auch ein Winterwanderweg gehört zu. Er wird nach Schneefällen mit einem Pistenfahrzeug gewalzt. Knapp zweieinhalb Kilometer lang ist er. Wer ihn beschreitet, nimmt also eher einen Spaziergang in Angriff und wird sich fragen, ob sich denn die Anreise für solch ein Häppchen überhaupt lohnt.