Boltigen und die Kohle – Wink mit dem Zaunpfahl an die Politik Mit dem Bergmannsgruss «Glück auf!» führte Hans Teuscher einige Freunde der Kohlenbergwerke ausgerüstet mit Schutzhelm und Stirnlampe in den damaligen Kohlenabbaustollen Dürrifluh. Fritz Leuzinger

Hans Teuscher (2. v.r., mit blauem Helm) führte die staunenden Bergwerkfreunde mit viel Informationen durch die dunklen Stollen der Kohlenmine. Foto: Fritz Leuzinger

Am Samstag traf sich der Verein «Freunde Kohlenbergwerke Boltigen» am Lagerfeuer in der Halde Klus zur diesjährigen Hauptversammlung. Präsidentin Monika Bichsel freute sich, die Hälfte der Vereinsmitglieder bei Sonnenschein unter freiem Himmel persönlich zu begrüssen.

Abo Kohleabbau im Berner Oberland Harte Männer, raue Sitten Der Verein ist bekanntlich bestrebt, die Geschichte der Kohlenmine Boltigen für die Öffentlichkeit erlebbar zu machen. Dem Jahresrückblick der Präsidentin war zu entnehmen, dass man 2020 zügig vorankommen wollte und dazu einige Grundsteine bereitlagen. Zum einen musste Corona-bedingt auf den Werktag und auf die Feier am Barbaratag, der Schutzpatronin der Bergleute, verzichtet werden.