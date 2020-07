Jugendseite «Pfeffer» – Windsurfen leicht gemacht mit Daniel Reinhart Ein Abenteuer auf dem See: Windsurfen mit Dani Reinhart. Aaron Brenzke , Philo Dauvé

Daniel Reinhart von Honu Sup zeigt, wie das geht mit dem Windsurfen. Foto: Jugendreporter

Daniel Reinhart ist Lehrer und Geschäftsführer bei Honu Sup. Zum Windsurfen ist er als kleines Kind schon gekommen durch seine Eltern. Er ist quasi auf dem See aufgewachsen. Mit zunehmendem Alter hat er sich selbst Windsurfmaterial gekauft, und so kam es zu Honu Sup. Er ist unterwegs in Neuseeland, Australien und Hawaii zum Windsurfing gekommen. Daniel Reinhart hat Windsurfing als erste Wassersportart gemacht, das ist seine Leidenschaft.