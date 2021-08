Gadmen: Ein etwas anderer Hüttenabend – Windegg-Wartin lädt zum Anstossen Heute in einem Monat steigt in der SAC-Windegghütte ein Hütteznacht. Windegg-Pächterin Adrienne Thommen serviert «erlesene Weine und gutbürgerliche Häppchen». Bruno Petroni

Liebt einen edlen Tropfen über alles: Adrienne Thommen, Hüttenwartin der Windegghütte. Foto: Bruno Petroni

Am 10. September steigt im Triftgebiet ein besonderer Anlass: ein «Hütteznacht». Und zwar in der SAC-Windegghütte auf 1887 Meter über Meer – zu Fuss erreichbar ab der Unteren Trift der Bergstation der gleichnamigen Gondelbahn der Kraftwerke Oberhasli (KWO). Adrienne Thommen will an diesem Abend ihre Gäste gemeinsam mit einem Önologen des Unterwalliser Winzers Jean-René Germanier aus Vétroz verwöhnen. Die privat im Fricktal wohnhafte Hüttenwartin bestreitet ihre vierte Sommersaison in der Windegghütte.

«Die Zusammenarbeit mit Jean-René Germanier entstand, weil mein Schwager in Vétroz lebt und den Kontakt zwischen uns hergestellt hat», sagt Thommen, die selber mit Vorliebe zu einem Essen ein Glas guten Wein trinkt. Und so wundert es eigentlich nicht, dass die Hüttenwartin im Keller einige gute Flaschen vor allem aus dem Unterwallis vorrätig hat. «Ein Handwerker, der mal am Tag eines Versorgungsfluges in der Hütte weilte, machte jedenfalls grosse Augen, als da im Transportnetz unter dem Helikopter 200 Weinflaschen angeflogen kamen.»