Nach dem ersten Ligator – Willys Reise: Der lange Weg des YB-Stürmers Bei PSG wurde er schon als 12-Jähriger unter Vertrag genommen, in der Türkei von der Kaderliste gestrichen: YB-Stürmer Wilfried Kanga ist 23, hat aber schon viel erlebt. Moritz Marthaler

«Das ging mir ans Herz.» Wilfried Kanga erzielte am Mittwoch gegen Lausanne sein erstes Ligator für YB, worauf ihm die ganze Mannschaft gratulierte. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Wilfried Kanga spricht nicht so, wie er aussieht. Willy Kanga spricht mehr so, wie er heisst. Wilfried klingt schwerfällig, und Wilfried ist ein bulliger Typ, 1,85 Meter gross, 90 Kilogramm schwer. Willy hingegen klingt schnell und frech, und Willy ist ein flinker Sprecher, er lacht und ergänzt und erklärt. Wilfried sagt keiner zu ihm, alle nennen ihn Willy, und Willy Kanga ist bei YB nicht nur der erste Willy seit dem legendären Willi Steffen aus dem vierfachen Meisterteam der späten 50er-Jahre, sondern auch ein Stürmer, der gerade im Begriff ist, so richtig anzukommen.