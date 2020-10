Ex-Polizist gestorben – Willy Knecht hatte den «Landjäger»

im Blut Polizist sein war für ihn mehr als nur ein Job, und hilfsbedürftige Kinder konnten auf ihn zählen: Jetzt ist Willy Knecht mit 77 Jahren gestorben. Hans Urfer

24. April 2014: Willy Knecht präsentiert in seinem Arbeitszimmer jene Urkunde, die er nach seiner Ausbildung zum Landjäger erhalten hatte. Foto: Archiv BO / Hans Urfer

Im Spital Interlaken erlag der schwer herzkranke Willy Knecht aus Bönigen am 29. September seinem Leiden. Bis zuletzt wurde der 77-jährige zu Hause umsorgt von seiner Familie, vorab von Ehefrau Margrit, welche seit 54 Jahren an dessen Seite war. Seit seinem Herzstillstand vor 28 Jahren hatte Knecht zahlreiche Spitalaufenthalte infolge seines Herzleidens auf sich nehmen müssen. Gesundheitlich positive Phasen wechselten sich mit Rückschlägen ab, bis zu seinem Tod.

Willy Knecht war eine Kämpfernatur und hatte einen starken Gerechtigkeitssinn. Dies könnte mit ein Grund sein, dass der an der Uni Basel ausgebildete «anatomische Präparator» 1966 frisch von der Polizeischule weg zum Landjäger, dem heutigen Kantonspolizisten, wurde und in dieser Funktion in Spiez 10 Jahre Dienst leistete. Auch Jahrzehnte später, sagte er einst, sei diese Zeit eine seiner prägendsten Lebensphasen gewesen. Die Nähe zu den Bürgern und das Lösen von deren einfachsten Alltagsproblemen hatten zeitlebens bei ihm einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

Ab 1978 bei Kripo

1978 wechselte der damalige Landjäger als Brandfahnder zur Berner Kriminalpolizei und wurde später Dezernatschef – bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2003. In diesen 25 Jahren waren die Explosion der Munitionskaverne am Susten im Juni 1992 und der verheerende Brand der Tela-Papierfabrik in Niederbipp vom Juli 1996 nur zwei Beispiele, bei welchen Willy Knecht an der Spitze die Einsätze leitete.

Zu mehreren Einsätzen ins Ausland, genauer ins ehemaligen Kriegsgebiet Kosovo, wurde der damalige Chef-Brandfahnder wenige Jahre vor seiner Pensionierung gerufen. In Kosovo war er Teil des Teams, welches im Auftrag der Vereinten Nationen Massengräber aushob und Leichen exhumierte.

20. November 2008: Ex-Polizist Willy Knecht begutachtet an der Interlakner Gewerbeausstellung eine Landjäger-Uniform in der Sonderschau der Kantonspolizei. Foto: Archiv BO / Hans Urfer

Aktive Hilfe in Kosovo

In dieser Zeit wurde Willy Knecht Zeuge von menschlichen Schicksalen und Tragödien, die ihn veranlassten, aktive Hilfe zu leisten. Er unterstützte Familien mit Waisenkindern, die unter dem vergangenen Krieg litten, und setzte dabei nicht nur sein Privatvermögen und den Erlös seines Buches «Landjäger Nr. 701 – Erzählungen aus dem Leben eines Kantonspolizisten» ein, sondern sammelte Spenden und hielt Vorträge.

Besonders das Leid der zum Teil schwer kranken Kinder trieben Knecht an, mit Hilfsgütern vor Ort Unterstützung zu leisten. Letztere gipfelte in der Mitfinanzierung und Realisierung von Heizungen in zwei Schulhäusern, damit dort die Kinder während des Unterrichts nicht mehr frieren mussten.

Aufmerksamer Zuhörer

Dass ihm selbstverständlich die eigenen Kinder ebenso am Herzen lagen, bewies Vater und Grossvater Knecht, indem er seinem Sohn und seiner Tochter sowie den beiden Enkelkindern ein aufmerksamer Zuhörer war und vor allem bei den Enkeln mit seinem breiten Allgemeinwissen punktete.

Was ihn zudem sehr interessierte, war die Politik. Dazu gehörte das Lesen von entsprechenden Büchern und das Verfolgen des Zeitgeschehens. Schliesslich war Willy Knecht in den 70er-Jahren Gemeinderat in Spiez und um die Jahrtausendwende auch Teil der Exekutive Bönigens, wo er für kurze Zeit das Amt des Gemeindevizepräsidenten bekleidete.

Der «Rosenflüsterer»

Der Passion Politik ist auch das Hören von klassischer Musik beizufügen, und nicht unerwähnt soll der knechtsche Garten vor dem Wohnhaus in Bönigen bleiben. Dort hegte und pflegte der Verstorbene seine Rosen.

Seine Arbeit im Garten widerspiegelt Willy Knechts Tugenden: Präzision, Unnachgiebigkeit, totaler Einsatz, Korrektheit. Dies alles hatte er sich in jungen Jahren als Landjäger angeeignet. Diese Eigenschaften haben seinen Charakter geprägt und machten seine Persönlichkeit aus.