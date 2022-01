Identifikationsfigur des BSV – Willy Glaus ist im Alter von 81 Jahren verstorben Er präsidierte den Stadtberner Handballclub während insgesamt fast zwei Jahrzehnten. Am Montag ist Willy Glaus nach kurzer und schwerer Krankheit von uns gegangen. Marco Spycher

Willy Glaus war von 1973 bis 1979 und von 2003 bis 2016 Präsident des BSV Bern. Archivfoto: Andreas Blatter

Der BSV Bern trauert. Wie der Club in einem Communiqué mitteilt, ist Willy Glaus am Montag nach kurzer und schwerer Krankheit im Alter von 81 Jahren friedlich eingeschlafen. Er war von 1973 bis 1979 und von 2003 bis 2016 als Präsident der Stadtberner Handballer tätig. «Die BSV-Familie verliert mit Willy nicht nur einen liebenswerten, engagierten und kompetenten Kameraden und Freund, sondern auch eine Identifikationsfigur, die den BSV in seiner heutigen Form stark geprägt hat», schreibt der Verein weiter.

Als aktiver Handballspieler spielte Glaus von 1961 bis 1971 für die Berner und absolvierte mit der Nationalmannschaft 22 Länderspiele in der Halle und deren 13 auf dem Grossfeld. 2018 wurde ihm zudem der Special Award für seine Verdienste im Schweizer Handballsport verliehen.

Marco Spycher ist seit 2018 für Tamedia tätig. Er arbeitet in verschiedenen Funktionen für das Team Sport-Extra und studiert Betriebsökonomie an der Berner Fachhochschule. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.