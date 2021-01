Nachruf auf Thuner Goldschmied – Willy Engel ist gestorben Goldschmied Willy Engel ist 92-jährig gestorben. Er war eine faszinierende Persönlichkeit. Das Geschäft wird weitergeführt. Nathalie Günter

Willy Engel 2018 in seinem Geschäft. Foto: Nelly Kolb

Eigentlich wollte er Berufsoffizier oder Musiker werden. Musiker wurde Willy Engel trotz Konzertdiplom nicht. «Ich wäre kein Menuhin geworden, höchstens Klavierlehrer», musste er einsehen. Die Beziehung zur Musik brach trotzdem nicht ab. So organisierte er über zehn Jahr die legendären Dach-Kammerkonzerte in der Hauptgasse, oder er bespielte mit Leidenschaft seinen Flügel an der Freienhofgasse.

Geworden ist Willy Engel ausgebildeter Gemmologe und Goldschmied. «Das ist ein interessanter und faszinierender Beruf – ich würde ihn wieder erlernen», sagte er anlässlich seines 90. Geburtstags gegenüber dieser Zeitung. Der mehrsprachige Willy Engel war ein geselliger Mensch. Der langjährige Männerchörler schätzte und pflegte das Gespräch mit Freunden und Bekannten.