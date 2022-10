«Fest der Feste» am Ballenberg – Willkommen und wohl auf Wiedersehen 20’000 Gäste besuchten das erste und vom Wetter etwas im Stich gelassene «Fest

der Feste» im Freilichtmuseum Ballenberg. Anne-Marie Günter

Ein ziemlich schwieriger Schritt: Die Kinder der Trachtengruppe Sachseln tanzen. Foto: Anne-Marie Günter

«Bainvegni»: Dort, wo es zum Militärflugplatz Meiringen geht, stand in Grossbuchstaben in allen vier Landessprachen auf einem Stoffbanner «Willkommen». Es warteten Gelenkbusse von verschiedenen Unternehmen auf die Gäste, die das «Fest der Feste» besuchen wollten. Sie fuhren Ballenberg Ost und Ballenberg West an.