Sweet Home: In eigener Sache – Willkommen in der Sweet-Home-Welt

Liebe Leserinnen und Leser, viele von Ihnen schicken mir Bilder per Mail oder stellen mir Fragen zu Themen rund ums Wohnen und Kochen. Ganz herzlichen Dank dafür. Zudem bekomme ich immer wieder Post an meine private Mailadresse und viele Nachrichten über Instagram. Auch diese Zuschriften freuen mich ausserordentlich.

Ich versuche, auf so viele Fragen und Kommentare wie möglich einzugehen. Doch ich muss zugeben, dass ich es zurzeit ganz einfach nicht schaffe, alles zu beantworten. Auch, weil das Hundebaby Daisy kürzlich zu uns gekommen ist, was mich ziemlich auf Trab hält! Daher gibt es ab sofort ein neues Angebot für Sie: Von nun an beantworte ich relevante Leserfragen jeweils am Freitag im Sweet-Home-Leserbriefkasten, den Sie vielleicht bereits kennen. Und Sie haben ab sofort wieder die Möglichkeit, unterhalb der Artikel Kommentare zu schreiben.

«Wo kann ich dieses Regal kaufen?»

Upgrade: Mithilfe dieser Gitterelemente lässt sich Geschirr platzsparend stapeln . Foto über: I am Stylish

Heute beginne ich mit einem Thema, zu dem ich besonders viel Feedback erhalten habe. Und zwar geht es um die Ordnungsgeschichte «Keine Lust zum Aufräumen». Ich habe Sie darin um Hilfe gebeten, weil ich auf der Suche nach cleveren Gitterelementen für den Küchenschrank war. Viele Leserinnen und Leser haben Tipps gesendet, wo man solche Regale kaufen kann. Herzlichen Dank dafür!

Eine Leserin aus Uster hat bei Betty Bossi ähnliche Schrankeinsätze aus Edelstahl gefunden und ist sehr zufrieden damit. Andere empfehlen die Regaleinsätze Variera von Ikea. Leserin S. hat bei Home Treats in England identische Modelle entdeckt wie im Beispiel oben. Eine weitere Zuschrift habe ich von einer Frau erhalten, die Gittereinsätze vor 25 Jahren von Migros Do it und Garden gekauft hat und diese noch immer einsetzt. Leserin M. findet die Körbe zum Einhängen von Tchibo genial und benutzt sie im Putzschank und im Geschirrschrank.

«Weshalb kann ich Ihre Rezepte nicht ausdrucken?»

Frühlingsgericht: Risotto mit Brie und im Ofen geröstete Spargeln. Foto: MKN

Dann gibt es einige Leserinnen und Leser, welche die Druckfunktion der Rezeptbeiträge vermissen. Meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten derzeit an einer neuen Lösung für die Rezepte. Diese sollen künftig wieder ausdruckbar sein. Ich muss Sie hier aber noch um etwas Geduld bitten. Übrigens: Es gibt eine neue grossartige Rezeptseite, auf der alle Rezepte vom Sweet-Home-Blog zu finden sind sowie weitere Kochinspirationen von anderen Autoren unserer Zeitungen, wie etwa die beliebten Kolumnen von Christian Seiler aus «Das Magazin». Es lohnt sich auf jeden Fall, dort ein wenig zu stöbern und sich zu neuen Kochideen inspirieren zu lassen.

«Teppiche im Bad? Bitte nicht!»

Wohnlich oder fehl am Platz? Ein edler Teppich im Badezimmer. Foto über: Doris Leslie Blau

Sehr viele Anfragen bekomme ich betreffend Einrichtungsberatung. Allgemeine Beratungsanliegen nehme ich auf und es entsteht eine Servicegeschichte auf dem Blog, so geschehen bei der Geschichte «Die Sache mit dem Teppich». Spezifische Fragen, etwa zu einem Shoppingtipp, beantworte ich gerne, wenn ich kann. Persönliche Einrichtungsberatung aber, die sich auf eine bestimmte Situation bezieht und die nicht relevant ist für die Leserschaft des Sweet-Home-Blogs, biete ich nur privat an.

Zum Teppichthema hat eine Leserin übrigens ein interessantes und nützliches Feedback gegeben, welches ich Ihnen nicht vorenthalten möchte:

«Ihre Blogs finde ich toll – mit einer Ausnahme: Teppiche im Bad oder in der Küche gehen gar nicht! Im Bad gibts bei mir eine Duschvorlage, welche wöchentlich gewaschen wird. Ich arbeite als Spitexmitarbeiterin und auch als Betreuerin und Hauswirtschafterin. Da sehe ich viele üble, alte, vergammelte, schimmlige, schmutzige oder abgenutzte Textilien. Darum: Teppich ja – aber nur im Wohn- , Ess- oder Schlafzimmer. Teppiche sind übrigens in Haushalten mit älteren oder gehbehinderten Familienmitgliedern Stolperfallen und eine Unfallgefahr. Ausserdem sind Teppiche oft mit viel Pflegeaufwand verbunden. Ich gehöre zu den Menschen, die gerne schön wohnen, aber der wöchentliche Reinigungsaufwand muss im Rahmen bleiben. Und ganz wichtig: Mit Tieren muss ein guter Staubsauger mit Rollbürste her, zum Beispiel das Modell Cat&Dog von Miele. Ich schreibe aus Erfahrung – und ich habe Teppiche! Alles Gute für Sie, Ihre Familie und Daisy, B.M.»

«Wann stellen Sie uns Ihre Daisy vor?»

Voilà, hier ist sie: Unser junger Parson Russel Terrier Daisy mit einem handgehäkelten Spielzeug von Fischli Zürich . Foto: MKN

Und dann ist da Daisy! So heisst unser neues Hündchen, das Anfang Februar bei uns eingezogen ist. Es kommt aus einer guten, liebevollen Zucht und ist wunderschön, frech, ein bisschen ungehobelt und anhänglich. Viele Leserinnen haben mich nach Daisy gefragt – sogar Hunde:

«Wann stellen Sie uns denn Ihre Daisy vor? Hündischer Gruss von Labrador Leo»

Es ist schön, dass der Sweet-Home-Blog eine Art Zuhause geworden ist für eine grosse Leserschaft und auch für mich. Gerade in dieser ziemlich seltsamen Zeit fliesst noch mehr Privates und Persönliches in den Blog. Das Zuhause war schon immer der persönlichste Ort – nun ist es fast die ganze Welt.

Noch mehr Einblicke: Sweet Home auf Instagram

Homestory: Das Bild von meinem Instagram zeigt die Wohnung aus der Homestory der Familie Wagner-Fennel.

Die Sweet-Home-Welt erweitert sich auch auf meinem Instagramaccount. Hier können Sie nicht nur hinter die Kulissen vom Sweet Home blicken, sondern auch erfahren, was gerade Spannendes auf dem Blog publiziert wird. Und natürlich sehen Sie auch Bilder von Daisy. Folgen Sie mir. Diese Plattform ist auch ein bisschen ein Zuhause von Menschen, die sich für ähnliche Themen interessieren und sich darüber austauschen.

Haben Sie eine Frage, eine Idee oder Bilder, die Sie gerne mit uns teilen möchten? Wenn Sie mir diese per Mail schicken, werde ich sie allenfalls im Leserbriefkasten veröffentlichen, ausser Sie schreiben mir, dass Sie etwas nicht publiziert haben möchten. Spontanere Anmerkungen und Tipps können Sie dafür wieder über die Kommentarspalte senden. Ich freue mich darauf.

